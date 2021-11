Schwoch racconta la promozione: «Novellino disse no alla polizia»

Nell'ultimo lavoro social del Napoli, spazio a Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro che contribuì a riportare in Serie A la squadra all'alba degli anni 2000. «Napoli era una sfida da un milione e mezzo di abitanti. Mi sentivo il giocatore più forte del mondo quando giocavo con la maglia del Napoli in questo stadio» le parole dell'ex attaccante, oggi telecronista Dazn. «La promozione in A è il ricordo più bello, ancora mi viene la pelle d'oca se penso alle parole di Novellino: arrivati all'aeroporto la polizia voleva farci uscire dal retro ma lui disse di no. Dopo un anno di fatica volevamo prenderci l'abbraccio della città. Oggi resto senza parole quando sento che ancora qualcuno rifiuta una piazza come Napoli».

