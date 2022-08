Napoli, sconto al Paris per Fabian se pagano l'ingaggio a Navas

Due trattative parallele? Quasi. Ma non completamente. Fabian Ruiz e Keylor Navas potrebbero essere protagonisti di una doppia trattativa tra Napoli e Parigi, con il club azzurro che, secondo quanto ha riportato Footmercato in queste ore, avrebbe aperto allo sconto per il club parigino sul cartellino del centrocampista spagnolo solo in caso di apertura per l'ingaggio del portiere oggi in Francia.

Gli azzurri, infatti, sarebbero pronti a calare le prime richieste per Fabian, che si attestavano sui 28-30 milioni di euro, se il Paris Saint Germain concedesse il lasciapassare a Navas e soprattutto pagasse almeno il 50% dell'attuale ingaggio del portiere del Costarica. La sua operazione si potrebbe chiudere con un prestito e poi un riscatto da operare tra un anno mentre Fabian può spostarsi in Ligue 1 solo a titolo definitivo avendo il contratto in scadenza nel 2023.