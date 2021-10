Napoli, scontro Manolas-Ponce: l'attaccante russo operato al menisco

Brutta notizia per lo Spartak Mosca e per Ezequiel Ponce: l'attaccante argentino, dopo lo scontro di gioco con Kostas Manolas di ieri sera al Maradona, ha riportato un infortunio al menisco: Ponce, come comunicato dallo Spartak sui suoi canali ufficiali, dovrà sottoporsi a intervento chirurgico il prossimo lunedì per scoprire i tempi di recupero, ma difficilmente sarà disponibile per il ritorno contro gli azzurri.

