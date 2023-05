Napoli campione d'Italia 2023

Il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia, 33 anni dopo il secondo trionfo. Gli azzurri conquistano la matematica certezza del titolo con 5 giornate d'anticipo, grazie al pareggio per 1-1 in trasferta contro l'Udinese, nel posticipo del 33° turno di Serie A, disputato alla Dacia Arena della città friulana.

Al vantaggio dei padroni di casa con Lovric al 13', risponde Osimhen al 52'. In classifica gli azzurri salgono a quota 80 punti, 16 in più della Lazio seconda, mentre i bianconeri sono in dodicesima posizione insieme al Sassuolo con 43 punti.