68% di motivi per vincere il campionato. Il Napoli riparte in Serie A e riparte alla grande: tra pochi giorni si torna in campo per la sfida con l'Inter a Milano, un faccia a faccia che dirà la verità, anche se in maniera differente, per entrambe le formazioni a questo punto della stagione.

A dare forza agli azzurri di Luciano Spalletti ci pensano i numeri: gli azzurri hanno il 68% di possibilità di aggiudicarsi lo scudetto, come si evince dallo studio di 538, la piattaforma specializzata di data analysis targata Abc News, che ha analizzato le percentuali scudetto delle prime squadre italiane.

Dietro il Napoli i numeri danno ragione proprio all'Inter - con il 13% - mentre più indietro c'è il Milan campione in carica (12%). Lontane le altre: la Juventus sulla carta ha il 3% di possibilità di rimonta, la Lazio di Sarri il 2% mentre a 1% è ferma la Roma di Mourinho.