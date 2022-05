«Mertens ha ragione, questo Napoli era da scudetto»

Campione olimpico di pugilato a Mosca nel 1980 nella categoria super leggeri, Patrizio Oliva ha appeso i guantoni al chiodo, ma non certo la sua fede per il Napoli, la squadra del suo cuore e della sua città. E allora anche oggi, quando il sogno scudetto per gli azzurri è oramai sfumato, si guarda indietro e pensa a quello che sarebbe potuto essere della stagione del Napoli.

Prevale l'amarezza per lo scudetto mancato o per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati