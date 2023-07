Venerdì 21 luglio alle 10.30 nella sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania – in via Cappella Vecchia 8/B a Napoli – si presenta il libro “La settimana santa” di Giuseppe Manzo e Taisia Raio per Giammarino Editore. Interverrà tra gli altri lo scienziato Antonio Giordano, presidente Sbarro Health Organization e grande azzurro. Modererà gli interventi il giornalista di Mediaset Carmine Martino.

Il libro è un racconto tra secondo e terzo scudetto, un viaggio lungo 33 anni.

Un bambino di 10 anni nell’aprile del 1990. Una giornalista 30enne tra aprile e maggio 2023. Lui vive il suo primo scudetto da protagonista nella settimana che va da Bologna (23 aprile) alla partita con la Lazio (30 aprile). Lei la “settimana santa”, da Napoli-Salernitana del 30 aprile e a Udinese-Napoli del 4 maggio. Le attese, le ansie, la gioia e le bandiere di chi viveva il calcio e il tifo con l’orecchio attaccato alla radiolina nel 1990. Quelle stesse emozioni nel 2023 tra tv, streaming, social e live reaction dopo 33 anni. Un racconto a specchio di due scudetti sotto al Vesuvio tra epoche diverse e un mondo nuovo, ma la passione resta la stessa per quella che è diventata la religione laica di un intero popolo sparso in tutto il mondo.

