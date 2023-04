La distanza è come il vento: spegne i fuochi piccoli e alimenta quelli grandi. E allora succede che non importa dove ti trovi, il richiamo dell'amore è più forte di tutto e di tutti. Soprattutto se l'amore è per la maglia del Napoli. Quelle di Alessandro, Francesco, Gianluca, Martina e Andrea sono solo quattro storie tra tante, ovvero quelle dei tifosi del Napoli che ogni settimana sfidano mezzi di locomozione (anche di fortuna), datori di lavoro esigenti e mettono a dura prova il loro conto in banca con un unico fine: assistere a una partita del Napoli.

Alessandro ha 36 anni e vive tra Londra e Bruxelles anche se è un giramondo. «Una volta, per tornare da Bruxelles ho preso un aereo per Londra, poi un passaggio in auto da uno sconosciuto per arrivare in tempo in Belgio. Altre volte ho dovuto prendere voli da Roma o Milano muovendomi in auto». Negli ultimi 15 anni ha vissuto tra Madrid, Bruxelles e Rotterdam. «Sono tifoso del Napoli da bambino, ma la mia passione da quando vivo all'estero è sempre e solo cresciuta. Ovviamente quando devo prenotare i voli per tornare a Napoli, do sempre uno sguardo al calendario di serie A per fare coincidere il rientro con le partite al Maradona. E nelle trasferte europee me ne sono persa una».

Gianluca e Andrea, 33 e 32 anni sembrano gemelli separati alla nascita. Gianluca vive a Reggio Emilia dove per lavora ed è andato via da Napoli dal 2013. A fare la lista delle partite che ha visto dal vivo quest'anno si inizia oggi e si finisce tra un mese. «Ho immaginato presto che questa potesse essere una stagione storica. Ci sono sempre stato fin dai tempi della serie C, non potevo mancare adesso. Organizzare trasferte o comunque tornare al Maradona mi è costato diversi giorni di ferie, impegni economici e stanchezza». A Francoforte per la Champions Gianluca è andato e tornato facendo due nottate in pullman Milano-Francoforte. «Non avevo giorni di permesso. Dopo lo stress mentale, fisico e i soldi spesi nel 2018 mi ero ripromesso di non farlo più ma non puoi reprimere un sentimento». Andrea, invece, si ritiene «malato terminale del Napoli dal 1998, anno in cui mio padre mi portò allo stadio per la prima volta». Andrea vive e lavora a Losanna, in Svizzera, da poco più di 3 anni. «Napoli-Milan del 18 aprile spiega bene cosa vuol dire stravolgere la propria vita privata per tifare. Stavo per partire per la Thailandia con degli amici e, mentre loro si concentravano sullo scegliere le spiagge e le escursioni migliori, io ero collegato con Ticketone a ricaricare ossessivamente la pagina per trovare un biglietto». Fatto il biglietto bisognava pianificare il rientro «Ho fatto un viaggio di 24 ore: Bangkok-Doha-Ginevra-Napoli».

Francesco è il più giovane ti tutti, ha 24 anni, di cui gli ultimi 5 e mezzo trascorsi a Milano per lavoro. Ogni settimana, o quasi, si mette in viaggio per seguire il Napoli. «Quando sono al Maradona vado in Curva A», specifica Francesco che è anche un assiduo frequentatore delle trasferte. «Solo quest'anno ho messo in ordine: Firenze, Cremona, Liverpool, Bergamo, Genova, Francoforte, due volte Torino e Lecce». È così che prova a sopravvivere alla lontananza. «Sono iscritto al Club Napoli Milano Partenopea con cui solitamente viaggio per le trasferte». Ogni ritorno ha un costo. «In media 70-80 euro a trasferta per quelle di campionato e almeno 200 per la Champions. Ma sono soldi benedetti. A volte sono partito anche alle 6.35 del mattino da Capodichino per essere alle 9 in ufficio a Milano. Ma in estate ero così convinto del Napoli che sono stato sul punto di abbonarmi nonostante la distanza».

Non lontano da Milano vive Martina, 30 anni, nata a Tradate e cittadina di Gallarate, entrambe in provincia di Varese. «Devo le mie origini campane ai miei genitori: madre di Palinuro e papà della provincia di Afragola. Ho sempre vissuto al nord perché loro si sono trasferiti in Lombardia negli anni '80. In famiglia, però, hanno impiegato poco a contagiarmi con la passione per il Napoli». E qui arriva la «malattia». «Quando ho iniziato a vedere il calcio, il Napoli era da poco fallito, e seppur mi portassero allo stadio a vedere Milan e Inter non sono mai riuscita ad innamorarmi di una di queste squadre. L'amore per il Napoli è sbocciato all'improvviso nel 2005, dopo la sconfitta ai play off contro l'Avellino. Piansi a dirotto, come se avessi appena ricevuto la mia prima delusione d'amore». Da quel momento non si è più persa una partita. «Quest'anno ho deciso che sarebbe stata una stagione speciale e doveva essere vissuta con più passione e partecipazione. Un eventuale scudetto andava vissuto in prima linea. Ho prenotato le ferie in base al calendario del Napoli. I costi non sono indifferenti ma penso che si possa rinunciare a un'uscita o una cena fuori per questa squadra».