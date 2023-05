Napoli, lo scudetto rovesciato con la scritta «Bottino di guerra»: ecco la protesta della curva B

Un enorme scudetto rovesciato e due striscioni, sopra e sotto, con le scritte «Bottino di guerra» e «Campioni in Italia». È la coreografia, di sapore polemico, messa in atto dai tifosi del Napoli della curva B del Maradona.

Secondo alcuni si tratta di una provocazione degli ultrà a voler sottolineare - anche con quella scritta «in Italia» e non «d'Italia» - la presa di distanza da chi tenderebbe a marginalizzare Napoli, anche nel calcio, come dimostrerebbero gli attacchi ricevuti ogni volta che la squadra gioca in trasferta.