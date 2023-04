Scudetto al Napoli, Aima è l'unica tifosa azzurra di Taiwan: «Vedrò la partita da sola, vorrei essere lì con voi»

La storia del Napoli club Taiwan merita d'essere raccontata: ha una sola iscritta, la fondatrice, Aima, che ha creato il 台灣拿波里球迷の家 (letteralmente "casa dei tifosi del Napoli a Taiwan") e tenacemente tiene in vita la passione azzurra e la difende a spada tratta nella sua bella terra dove il calcio ha poco seguito e quei pochi tifosi sono concentrati su club come Psg, Barcellona, Juventus...

In cerca di compagnia per festeggiare il traguardo del Napoli, la sola tifosa azzurra di Taiwan adesso è in Giappone ed è stata accolta dal "Nippon Club, Samurai azzurri", il club di tifosi di Tokio, che s'è riunito per una pizza pre-scudetto nella pizzeria Peppe Napoli sta 'ccà a Kamiiyacho, Minato.

La serata è stata raccontata in foto e video sui social dalla tifosa taiwanese Aima che ha condiviso l'entusiasmo dei suoi nuovi amici giapponesi tutti rigorosamente in maglia azzurra e dotati di gadget tricolore (ovviamente anche il titolare Peppe-San, ha sostenuto l'entusiasmo dei fan azzurri).

Adesso, però, la compagnia si è sciolta, i fan nipponici che venivano da ogni luogo del Giappone, sono tornati alle loro case e la tifosa taiwanese ci ha mandato uno struggente messaggio: «Sono andati tutti via, tornati alle loro case. Io domani guarderò la partita da sola. E' così triste».

Noi le abbiamo assicurato che tutto il popolo del tifo azzurro sarà al suo fianco e che riuscirà a sentire l'entusiasmo della festa anche da lì...