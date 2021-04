Napoli-Senesi si può in estate: «Quella azzurra è piazza gradita»

Tra i nomi accostati al Napoli, quello di Marcos Senesi si ripete da mesi. Il difensore argentino che gioca in Olanda potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Kalidou Koulibaly in caso di partenza in estate: «Per lui ci sono una serie di dialoghi ma non sa dove andrà a giugno» ha confermato l'intermediario Stefano Antonelli a Radio Marte.

Quella azzurra può essere una meta per Senesi. «Sicuramente Napoli è una piazza graditissima. Barcellona? Koeman è olandese, prima di approdare al Barcellona ha svisto la realtà olandese e conosce Senesi» ha continuato Antonelli. «Le squadre di levatura assoluta cercano di anticipare i tempi per questi acquisti» ha concluso.