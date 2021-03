Napoli, Senesi si fa per 50 milioni: il Feyenoord non direbbe no alla cessione

Marcos Senesi non è un intoccabile, ma per strapparlo al Feyenoord serve l'offerta giusta. Il club olandese sta provando a rinnovare il contratto del difensore argentino che sembra essere nei piani del Napoli da diverso tempo, in modo da non farsi trovare impreparati la prossima estate, quando tanti top club europei finiranno sul difensore oggi in Olanda.

LEGGI ANCHE Napoli, Insigne è al top in Europa: Lorenzo dietro Messi e CR7

Per gli azzurri Senesi può essere l'erede di Koulibaly, in caso di cessione, ma dall'Olanda Voetbalrankt fa sapere che per il Feyenoord è disposto a cedere l'argentino solo per una cifra che si aggiri intorno ai 50 milioni di euro. Il club olandese vorrebbe risolvere qualche difficoltà economica e ha capito che la cessione di Senesi può essere l'affare giusto. Oltre al Napoli, in Italia il difensore è seguito anche dal Milan.