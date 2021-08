Napoli-Senesi, ora non si può: «Arriva solo se parte Koulibaly»

Il nome di Marcos Senesi accompagna da un po' le finestre di mercato del Napoli. Il nome del difensore argentino si fa sempre più interessante, con tanti club in Europa pronti ad affondare il colpo e un interessamento azzurro che aveva fatto piacere allo stesso calciatore, ormai pilastro del Feyenoord degli ultimi anni, nel caso in cui Koulibaly avesse fatto la valigia.

«Purtroppo il Napoli in questo momento ha dei calciatori forti in organico». A parlare è Fabio Parisi, operatore di mercato e intermediario per quelle che saranno le trattative pronte ad interessare Senesi, assistito dall'entourage familiare. «Senesi potrebbe essere una opportunità soltanto se partisse un big in difesa» ha detto a Radio Kiss Kiss.