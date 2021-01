È stato il man of the match allo Stadio Maradona mercoledì, ma Tommaso Pobega resta coi piedi per terra. «Quella di Napoli è stata una partita in cui forse siamo riusciti meno visto il lavoro che facciamo in settimana. Per questo siamo stati premiati visto che abbiamo dato molto» ha detto il centrocampista dello Spezia che ha siglato il gol vittoria.

Quel gol ha spezzato le gambe al Napoli di Rino Gattuso, lo stesso allenatore azzurro elogiato proprio da Pobega. «Gattuso è stato fondamentale per il mio percorso di crescita nel calcio, ieri non sono riuscito a vederlo dopo la partita, ma ci eravamo salutati e abbracciati prima» ha detto il giovane centrocampista ligure, in prestito dal Milan.

