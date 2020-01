LEGGI ANCHE

Ha parlato ai microfoni di Sky Sport Giovanni Di Lorenzo , terzino azzurro che sarà ancora un punto fisso della squadra napoletana al rientro dopo le vacanze di Natale. «si è presentato subito bene, con una grande carica, ci siamo messi subito a disposizione per cercare di imparare i suoi schemi» - ha detto - «Sono fiducioso, stiamo lavorando bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato, la sosta ci ha aiutato, vogliamo cominciare bene l'anno. Dobbiamo recuperare punti in campionato».Si riparte dal: «Dobbiamo imparare dal secondo tempo per fare bene. Siamo sempre il Napoli, anche se in difficoltà. Non abbiamo paura, andiamo in campo per vincere con l'Inter. Dovremo sfruttare il fattore San Paolo a gennaio». Poi un commento su. «Ho sempre cercato di dare il meglio in campo, sono arrivato a Napoli e lui mi ha dato grandissima fiducia sin dall'inizio, lo ringrazierò sempre perchè non era facile dare fiducia ad un ragazzo che veniva da una squadra retrocessa», ha ammesso il toscano. «Mi dispiace per come è andata ma dobbiamo guardare avanti e siamo pronti per affrontare questo 2020».