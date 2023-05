Napoli, senti Polito: «Voglio la A come un carro armato»

Il nome di Ciro Polito è uno dei più chiacchierati a Napoli in questi giorni. Il direttore sportivo del Bari, infatti, è nella short list di Aurelio De Laurentiis che lavora per la sostituzione di Cristiano Giuntoli, promesso sposo della Juventus dopo otto anni di azzurro. Per il dirigente dei pugliesi - altro club di famiglia De Laurentiis - però la Serie A è un obiettivo concreto da prendersi subito, senza arrivare a Napoli.

«Noi in Serie A ci vogliamo andare perché io nella vita voglio solo migliorare e se ho un'occasione la sfrutto come un carro armato» le parole nell'ultima conferenza stampa che si è trasformata in un vero e proprio show, virale sui social nelle ultime ore «I playoff li vince chi ci arriva meglio mentalmente e fisicamente. E anche chi ha un po' di culo. Non bisogna cullarci sul terzo posto, il Bari è favorito per la classifica, ma per me non ci sono favorite. Le statistiche sono fatte per essere cambiate. I playoff dipendono molto dalla giocate, sono tutte forti».