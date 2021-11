Legia-Napoli, Insigne non convocato: rientra Ounas, soli cinque difensori

Senza Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz, come già annunciato dal club. Ma anche senza Malcuit, Manolas e Osimhen. Il Napoli parte per Varsavia con tante defezioni e un reparto difensivo tutto da reinventare: solo cinque, infatti, i difensori a disposizone di Luciano Spalletti per la sfida in Europa League contro il Legia, tra cui il 2000 Zanoli. Rientra tra i convocati Adam Ounas.

L'elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski;

Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.