Com'è il Napoli senza Osimhen? Cambia media punti se non c'è lui

C'è un Napoli con e uno senza Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha saputo catalizzare su di sé gran parte della ttenzioni di una squadra che ha entusiasmato tutti e si è presa - con merito - la vetta della classifica dopo le prime dieci giornate di campionato. La presenza di Victor, però, sembra influire anche sulle prestazioni generali di una squadra che oggi, nel derby di Salerno, dovrà fare a meno di lui.

Da quando è tornato in pianta stabile lo scorso anno - a marzo contro il Bologna, dopo l'infortunio alla testa - il Napoli (di Gattuso prima e Spalletti poi) è cambiato: 58 punti conquistati nelle 23 gare giocate con Osimhen - da titolare o meno -, un ruolino di marcia incredibile nel finale della passata stagione e in avvio di questa. 2,5 punti conquistati per partita, una media che crolla se consideriamo le partite in cui, invece, non era a disposizione dell'allenatore in Serie A.

Nelle 15 gare saltate tra la scorsa e questa stagione in Serie A, infatti, il Napoli ha messo insieme "solo" 28 punti, praticamente 1,9 punti per gara di media. I gol di Osimhen sono stati pesanti, così come l'impatto sulle prestazioni della squadra azzurra: per Victor sono stati 13 i gol nelle ultime 23 partite giocate in campionato. A Dries Mertens l'arduo compito di sostituirlo questa sera all'Arechi contro la Salernitana.