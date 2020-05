LEGGI ANCHE

Continua il rebus portieri in casaper il prossimo anno. Tratorna in auge anche il nome di, napoletano passato al Parma due anni fa visto il poco spazio in azzurro. «Piace tantissimo a, che preferisce Ospina a Meret per il palleggio, e la caratteristica più importante di Sepe è proprio quella di saper palleggiare, con i piedi lui è fortissimo» ha detto l'agente del portiere Mario Giuffredi a Radio Marte.«Sepe ha dimostrato di essere forte sotto tutti i punti di vista, ha fatto due anni importanti a Parma e ora può essere maturo per tornare e fare il titolare al. Però la strada è ancora lunga» ha continuato Giuffredi, tra i cui assistiti figura anche: «Anche lui piace a Gattuso e a Giuntoli, ma prima di prendere un terzino deve andare via. Se andasse via, Faraoni potrebbe essere uno di quei giocatori in lizza per arrivare aa prendere il suo posto».