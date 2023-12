Napoli, servono centimetri: gli azzurri sono la squadra più bassa della Serie A

181,35 centimetri. Questa la media in altezza del Napoli di Walter Mazzarri. Nell'ultimo studio del Cies Football Observatory sulle altezze medie delle squadre in giro per il mondo, gli azzurri sono risultati la squadra con la media minore in tutta la Serie A. Ultimo posto per Osimhen e compagni, sul podio dei peggiori con Fiorentina e Inter. Al primo posto della speciale classifica c'è il Verona (186,26 cm in media), poi Atalanta (186,18) e Torino (185,65). La prima big è la Juventus al quarto posto con 185,62 centimetri.