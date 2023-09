Napoli, non solo calcio: sfida a basket tra tre azzurri

Il Mondiale di basket in corso a Manila deve aver fatto breccia anche nei campioni del Napoli. Prima di partire per le rispettive nazionali, infatti, Elmas, Osimhen e Kvaratskhelia - tre appassionati della disciplina - si sono sfidati a colpi di canestro a Castel volturno, al termine di un allenamento. «Ora allenatevi in nazionale e tornate pronti» lo sfottò di Elmas che si è aggiudicato la sfida con il tiro vincente ripreso dalle telecamere e condiviso sui social.