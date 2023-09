Napoli, sfida in famiglia: Gaetano accoglie tra i «grandi» il cugino Peluso

Tutti insieme appassionatamente. Magari come avevano sognato tante volte di fare per strada, con addosso la maglia della propria squadra del cuore. Nell'ultima doppia sessione di allenamento a Castel Volturno, Rudi Garcia ha messo alla prova due elementi della stessa famiglia: da una parte Gianluca Gaetano, dall'altra Luciano Peluso, protagonisti nell'allenamento congiunto di ieri al centro tecnico vista l'assenza di tanti elementi per la sosta delle nazionali.

I due sono cugini, hanno cinque anni di differenza e hanno avuto fin qui una carriera simile: entrambi sono cresciuti calcisticamente e non solo a Cimitile, poi il passaggio nelle giovanili del Napoli e tutta la trafila con le selezioni minori.

Gaetano, classe 2000, ormai da un po' di anni gioca stabilmente in prima squadra e lo scorso anno è stato gregario nella stagione dello scudetto. Peluso, classe 2005, giocherà invece quest'anno con la maglia della selezione Primavera allenata da Tedesco, squadra di cui il cugino Gianluca era stato per anni trascinatore prima di finire tra i «grandi».