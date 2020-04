© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo dal sicuro valore e a basso costo. Questo potrebbe essere per il Jan Vertonghen , difensore di qualità ed esperienza pronto a lasciare la Premier League il prossimo anno dopo otto stagioni con la maglia del, su cui si sono mossi i primi interessi in Serie A con il club azzurro che ha cerchiato in rosso il suo nome in vista dell'estate.LEGGI ANCHE Allan, l'entourage: incomprensioni con il Napoli sono state superate Secondo quanto riportato da Het Laatste Nieuws, il calciatore conosce l'interesse del Napoli , così come quello dell'che si è interessata a lui già da qualche settimana. Il contratto in scadenza a giugno rendeuna pedina ambita sul mercato: 33 anni tra qualche giorno, il centrale belga potrebbe essere una soluzione ideale e low cost se andrà sostituito, pronto a fare il percorso inverso finendo in Inghilterra.