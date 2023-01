Jack Raspadori fatica a trovare spazio nel Napoli che vola. Ma collezionare manciate di minuti non sembra essere un problema per il ventiduenne attaccante emiliano che nella scorsa estate ha voluto fortemente questa maglia.

«Napoli è stata la mia prima scelta perché ho sentito un forte interesse da parte della società, del direttore sportivo e dell’allenatore. È stato un cambiamento importante ma sentivo che era il momento giusto per essere ambizioso e provare ad alzare l’asticella. È stata una scelta che ho fatto in un attimo perché penso che il Napoli, per il calcio che sta esprimendo negli ultimi anni, sia il posto migliore dove potersi esprimere e costruire, crescere e imparare cose nuove», ha detto Raspadori nell’intervista per la serie “Heroes” sulla App di Dazn, disponibile da oggi.

Ottimo il rapporto con Spalletti. «Sto cercando di migliorare grazie a lui in tutti quei dettagli che possono essere un valore aggiunto in funzione della squadra». Jack studia a fondo anche i suoi compagni e nell’intervista a Dazn ha rivelato cosa ruberebbe agli altri attaccanti del Napoli: «A Osimhen il colpo di testa, a Simeone il movimento in area, a Politano il tiro a giro, a Kvara e Lozano l’uno contro uno».



L’obiettivo di Raspadori non è solo lo scudetto. Pensa anche alla Nazionale. «Mancini mi ha concesso una grande occasione pur avendo poche partite in serie A. È stata un’emozione fortissima. Ho conosciuto grandi campioni come Chiellini, Bonucci, Florenzi, Donnarumma, Barella... Tocca a noi andare a ricostruire, cercare di portare l’Italia dove merita di stare. I talenti ci sono, l’entusiasmo pure, la voglia di esprimersi nel migliore dei modi pure. Basta avere l’entusiasmo giusto, la voglia di crederci e di essere ambiziosi: si possono fare grandi cose». Jack giocherà con la Nazionale al Maradona il 23 marzo in occasione della partita contro l’Inghilterra valida per le qualificazioni ad Euro 2024. C’è stato nei giorni scorsi un sopralluogo delle due delegazioni per scegliere i ritiri. La nazionale di Mancini alloggerà presso l’Hotel Excelsior in via Partenope, quella inglese a Palazzo Caracciolo nel centro storico. È possibile che gli azzurri si allenino nel giorno della partita sul campo del centro sportivo del Napoli a Castel Volturno. Il team arbitrale sarà ospite a cena della famiglia Giugliano da “Mimì alla Ferrovia”.

