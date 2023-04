Napoli, sfottò Juve a Poggioreale: «Agnelli, a colloquio»

Gli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria che riguarda la Juventus ha riportato alla ribalta la figura degli ormai ex dirigenti bianconeri: da Agnelli a Nedved, ora tutto il calcio italiano aspetta per capire che ne sarà della squadra di Allegri a fine campionato, mentre i 15 punti in classifica sono stati restituiti. A Napoli, però, non si ferma l'ironia: all'esterno del carcere di Poggioreale, infatti, è spuntato un nuovo striscione con la frase «Agnelli, a colloquio», destinato proprio all'ex patron juventino. La foto dello striscione è immediatamente diventata virale tra i tifosini napoletani online.