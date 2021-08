Napoli, sfuma il doppio ritorno: Maksi al Genoa, Bakayoko al Milan

La prossima sfida di campionato contro il Genoa può essere per il Napoli anche l'occasione giusta per ritrovare Nikola Maksimovic, il difensore serbo che ha vestito la maglia azzurra negli ultimi anni prima di restare senza contratto alla fine della scorsa stagione. Dopo aver ascoltato diverse offerte in giro per l'Europa, come confermato da Sky Sport, Maksimovic ha scelto di firmare con il club rossoblu per i prossimi 4 anni, con la speranza di ritrovare continuità in Italia.

LEGGI ANCHE Demme, relax con la figlia Gia: l'azzurro a mare a Capo Miseno

Forte la voglia di restare in Serie A per l'ex Torino e Napoli che aveva atteso diverse settimane anche una ulteriore proposta del club azzurro, alla probabile ricerca di un centrale che completasse il reparto di Spalletti. La stessa voglia di Timo Bakayoko, il centrocampista che ha giocato nell'ultima stagione al Napoli e che è pronto a fare ritorno in Italia stavolta con la maglia del Milan, che pure aveva vestito due stagioni fa. In chiusura l'affare che lo porterà nuovamente lontano dal Chelsea.