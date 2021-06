Napoli, sfuma l'idea Koopmeiners: l'olandese a un passo dall'Atalanta

Se quella di Teun Koopmeiners poteva essere una buona idea di mercato in vista della prossima stagione, ora quella idea sta letteralmente sfumando per il Napoli. Il centrocampista olandese - che ha anche affrontato gli azzurri in Europa nella passata stagione - è sì a un passo dal lasciare l'AZ Alkmaar e l'Olanda per trasferirsi in Italia, ma la sua destinazione sembra essere Bergamo.

Con l'Atalanta, infatti, il club olandese è ormai in trattative avanzate, come riportato dalla stessa società attraverso le parole del dirigente Max Huiberts riportate da Voetbal International: «Confermo la trattativa tra AZ e Atalanta che riguarda Koopmeiners. Ma questo non significa che la questione sia già definita e l'affare sia concluso» ha confermato. L'apertura ai nerazzurri, quindi, c'è, nonostante un po' di distanza sulle cifre che molto probabilmente sarà risolta nelle prossime ore.