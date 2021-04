Napoli, sfuma l'ipotesi Galtier: il francese è a un passo dal Lione

La storia d'amore tra il Lille e Christophe Galtier potrebbe concludersi tra pochi mesi. Ma a dispetto di quanto riportato nelle ultime settimane, l'allenatore francese - che sta conducendo la Ligue 1 - non cambierà campionato e resterà in patria anche nella prossima stagione.

Galtier, infatti, sarebbe molto vicino alla panchina del Lione per il prossimo anno, come riportato da France Football. Dopo le ottime cose mostrate nelle ultime stagioni, sarebbe stato proprio Les Gones a puntare forte sull'allenatore che lo scorso anno ha lanciato Osimhen in Francia. Galtier era stato accostato anche al Napoli per il dopo Gennaro Gattuso, ma sembra più probabile che il francese vada a rimpiazzare Garcia sulla panchina biancorossoblu.