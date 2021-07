Napoli, sfuma anche Zakaria? Lo svizzero vuole la Premier

Il nome di Denis Zakaria è uno dei più caldi per il Napoli: 24 anni, eccellente fisicità, buona esperienza in Bundesliga, il profilo del centrocampista del Borussia Mönchengladbach sarebbe ideale per le necessità della nuova squadra di Luciano Spalletti. Ma l'affare potrebbe sfumare presto: viste le tante attenzioni per lui in Premier League, infatti, il calciatore sembrerebbe aver detto sì alla eventuale cessione in Inghilterra.

L'Arsenal, ma non solo, anche il Manchester City e il Leicester si sono interessate a lui. E, secondo quanto riportato da The Sun, Zakaria direbbe sì soprattutto a Guardiola, come già riferito al suo club tedesco. Il Napoli, nel frattempo, non può stare ad aspettare: il club azzurro deve affondare il colpo a centrocampo dopo l'infortunio di Diego Demme che ha lasciato scoperto il reparto.