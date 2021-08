Napoli ancora vigile per Shaqiri: ma il Liverpool chiede 14 milioni

Xherdan Shaqiri può essere per tanti un'occasione di mercato. Anche per Napoli e Lazio che, secondo quanto riportato da Liverpool Echo, stanno guardando con interesse al centrocampista svizzero. I Reds vogliono venderlo, lui vuole cambiare aria, ma la cifra richiesta dal club inglese sembra essere troppo alta per i club italiani: 14 milioni di euro per accaparrarselo subito e anticipare la concorrenza. Che cresce e arriva anche da altri Paesi: il Lione in Francia, alcuni club in Bundesliga. Ma anche per loro la valutazione fatta dal Liverpool resta sopra il limite.