17:41

Manca sempre meno all'inizio del nuovo campionato, con il Napoli di Gennaro Gattuso che ritroverà domenica la Serie A nella sfida contro ilal Tardini. L'allenatore calabrese, che ha diretto questa mattina a Castel Volturno l'allenamento quotidiano, ha recuperato siache: i due difensori si sono allenati nuovamente con il gruppo.Nel frattempo, il club aspetta la decisione finale di Arkadiusz Milik , l'attaccante polacco che deve dire sì alla Roma con cui ilha già un accordo per il trasferimento immediato. Questa mattina l'attaccante azzurro si è allenato solo in palestra prima di fare ritorno a casa. Sono ore decisive per il suo passaggio allacon l'agente dipronto al viaggio nella Capitale per la firma conclusiva.