Caprile al Napoli, è quasi fatta ma andrà in prestito all'Empoli

Continua la trattativa per Elia Caprile, il portiere che ha vissuto l'ultima stagione al San Nicola con il Bari di Luigi De Laurentiis.

Il calciatore è nel mirino del Napoli già da un anno e potrebbe passare da un ramo all'altro dell'albero di famiglia lasciando i biancorossi: secondo Sky Sport, il club azzurro potrebbe essere solo un trampolino di lancio per l'approdo in Serie A.

Per il classe 2001, infatti, si avvicinerebbe poi sempre di più il prestito all'Empoli, in cerca di un portiere dopo l'addio di Vicario.

Da tempo Caprile è un obiettivo del Napoli, che ha chiaramente già un accordo con il Bari per l'acquisto in via definitiva.

Nelle ultime ore ci sono stati dei contatti positivi e decisivi per definire il suo passaggio nel club campione d'Italia. Poi, come avevamo anticipato, sarà prestito all'Empoli.