Napoli, si ferma anche Lobotka: sovraccarico al ginocchio

I problemi avvertiti a Dimaro non cambiano a Castel di Sangro. Stanislav Lobotka si ferma anche in Abruzzo, come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali: il centrocampista slovacco è uscito anzitempo dal campo durante la prima seduta di allenamento a Castel di Sangro per dolore da sovraccarico al ginocchio sinistro. Lo slovacco verrà valutato nelle prossime ore in vista del match amichevole di domani contro l'Hatayspor, in cui difficilmente scenderà in campo come il collega Mario Rui.