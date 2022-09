Napoli, si ferma anche Lozano: il messicano non si è allenato

Il Napoli torna ad allenarsi il giorno dopo il trionfo al Maradona contro lo Spezia, ma per Luciano Spalletti c'è un'altra cattiva notizia visto che l'attacco azzurro perde un altro elemento. Come informato, infatti, dal club attraverso i canali ufficiali, questa mattina anche Hirving Lozano non ha svolto allenamento insieme con i compagni per una sindrome para influenzale che lo tiene ai box.

In vista del match di Champions contro i Glasgow Rangers - spostato da martedì 13 a mercoledì 14 - andrà quindi rivalutata la condizione di salute dell'esterno messicano che potrebbe partire con la squadra non più domani ma mercoledì. Anche Victor Osimhen sarà ancora out, il nigeriano questa mattina ha svolto terapie. Per Demme terapie e personalizzato in campo.