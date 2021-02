Continuano ad arrivare pessime notizie per Gennaro Gattuso. Dopo gli stop di David Ospina e soprattutto Hirving Lozano, la squadra azzurra deve fare i conti ora anche con Andrea Petagna, l'attaccante azzurro che torna in infermeria dopo i problemi delle scorse settimane.

Come riportato dal club, l'attaccante ex Atalanta e Spal ha svolto questa mattina lavoro personalizzato in palestra e terapie. Gli accertamenti effettuati in queste ore su Petagna hanno evidenziato una distrazione parcellare del retto femorale destro accusata al termine dell’allenamento di ieri.

