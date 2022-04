Napoli si gode l'esordiente Zanoli: «Lo sognavo fin da bambino»

La prima volta non si scorda mai? ditelo a Alessandro Zanoli, il terzino classe 2000 del Napoli lanciato oggi in campo da titolare da Luciano Spalletti. L'infortunio del compagno Di Lorenzo gli ha aperto le porte della squadra e ha saputo approfittarne con una prestazione da leader contro l'Atalanta. «Un esordio da titolare con una vittoria così lo sognavo fin da bambino» le parole del terzino di Carpi, cresciuto nelle giovanili azzurre e confermato a inizio stagione in prima squadra.

LEGGI ANCHE Spalletti, il Napoli ora ha mentalità: «E Zanoli ha cambiato la partita»