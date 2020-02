LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione non è ancora finita eppure il Napoli già pensa al prossimo anno. Dopo l'acquisto di Rrahmani, gli azzurri stanno pensando anche a German Pezzella, Italo argentino della Fiorentina classe 1991.Secondo quanto riportato da Sky nelle ultime ore, Il club avrebbe già avviato contatti con il suo agente per il prossimo anno incassando un momentaneo si per trattare il passaggio in azzurro. C'è da sostituire le probabili partenze dei veterani tra cuial centro della difesa.