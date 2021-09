La bella notizia del sabato di lavoro del Napoli arriva direttamente da Diego Demme: il centrocampista azzurro - che si era infortunato a Dimaro - ha fatto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Allenamento in gruppo per Mertens e Ghoulam, per Lobotka terapie e lavoro personalizzato in palestra. Meret ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.

