Il mercato invernale si avvicina e si torna a parlare di Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco del Napoli rimasto in azzurro nonostante un contratto in scadenza e una tribuna perenne, fuori da ogni piano tecnico della società. Per Milik tornano a squillare sirene spagnole: come annunciato da AS, ci sarebbe l'Atletico Madrid sulle tracce del polacco che deve cambiare maglia se vuole sperare di giocarsi gli Europei della prossima estate con la sua nazionale.

L'infortunio di Diego Costa e i problemi covid di Suarez hanno infatti messo in mostra i problemi numerici che l'attacco a disposizione di Simeone soffre. In vista della stagione lunga - con un Atletico anche ai primi posti in campionato - il club spagnolo vorrebbe rifarsi il look in avanti e il profilo di Milik resta tra i più interessanti per rimpiazzare Morata, partito in estate verso la Juventus a seguito del domino mancato di attaccanti tra Napoli, Roma e bianconeri.

