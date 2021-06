Napoli, il silenzio stampa è finito: De Laurentiis parlerà mercoledì

Sta per concludersi il lungo silenzio stampa che ha accompagnato il Napoli nella seconda parte dell'ultima stagione. Dallo scorso febbraio, infatti, a seguito delle difficoltà tecniche viste in campo, Gattuso e gli azzurri sono rimasti in un lungo silenzio che non ha permesso all'allenatore calabrese nemmeno un ultimo saluto alla piazza. Ma il silenzio si interromperà ufficialmente la prossima settimana: mercoledì, infatti, Aurelio De Laurentiis tornerà a parlare ai microfoni della radio ufficiale azzurra, primo appuntamento verso la nuova stagione.

+++Mercoledì 30 giugno alle ore 15.45 conferenza stampa di @ADeLaurentiis in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli+++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) June 25, 2021