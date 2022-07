Napoli-Simeone idea ancora viva: 15 milioni per sostituire Petagna

Il futuro di andrea Petagna è sempre più lontano da Napoli, e con il contestuale saluto anche a Dries Mertens è inevitabile per il Napoli guardare a quello che succederà in attacco. Se l'affondo per Broja - sempre del Chelsea - non dovesse andare a buon fine, tra i nomi seguiti da Giuntoli per gli azzurri resta quello di Giovanni Simeone, attaccante del Verona che da tempo è seguito dal club.

Come riportato da Sky Sport, il profilo del Cholito piace, sia in coppia con Osimhen che per sostituire il nigeriano qualora Spalletti ne avesse l'esigenza. simeone è appena stato riscattato dal Verona - con cui si è messo in mostra nell'ultima stagione - per 10,5 milioni di euro: il Napoli potrebbe prenderlo in prestito dall'Hellas con obbligo di riscatto tra un anno per una cifra che si aggira sui 15 milioni di euro.