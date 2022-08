Napoli-Simeone non si sblocca: Petagna resta ancora in azzurro

Porte girevoli. Nessuno esce se nessuno entra, e viceversa. Il Napoli di Luciano Spalletti era pronto a salutare Andrea Petagna ma l'attaccante - promesso sposo del Monza di Galliani - dovrà attendere ancora un po': secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, non si è ancora sbloccata la trattativa che dovrebbe poi portare Giovanni Simeone in azzurro per sostituire l'altro attaccante.

Il nodo con il Verona è semplice: l'Hellas è pronto a cedere Simeone, ma nell'affare con il Napoli in prestito oneroso (3 milioni di euro) vuole inserirci anche un obbligo di riscatto per il calciatore argentino, obbligo che invece il club di De Laurentiis vorrebbe evitarsi. Le parti godono di ottimi rapporti, però, ecce perché l'impressione è che alla fine la trattativa si sbloccherà portando Simeone in azzurro e Petagna a Monza.