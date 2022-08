Napoli, Simeone è arrivato: ora sprint per Navas e Ndombele

Ecco Simeone, visite mediche in mattinata a Villa Stuart a Roma e in pomeriggio l'arrivo a Castel Volturno e il primo contatto con l'ambiente Napoli, la conoscenza di Spalletti e le prime impressioni scambiate con il tecnico. Il Cholito è arrivato da Roma in auto accompagnato dai suoi agenti e ha postato sul suo profilo instagram una foto mentre ascoltava canzoni dedicate a Maradona. Prestito annuale (3 milioni) con diritto di riscatto e con l'obbligo (12 milioni) che scatta se si dovessero verificare più condizioni legate alle presenze, a un minimo di 25 gol in stagione e alla qualificazione in Champions. Si attende ora che vengano perfezionate tutte le procedure per il tesseramento per fare in modo che Simeone possa unirsi al gruppo dei convocati per la trasferta di domani a Verona e andare in panchina proprio contro la sua ex squadra. Simeone rappresenterà l'alternativa a Osimhen da punta centrale ma potrà giocare anche in coppia con l'attaccante nigeriano.



Il portiere ora in chiaro vantaggio è Navas del Psg e il Napoli prepara lo sprint. Il costaricano nella squadra parigina è chiuso da Donnarumma ed è il secondo come spiegato nei giorni scorsi dal tecnico Galtier: ieri sera era in panchina nel match del Psg contro il Montpellier. Quindi, una nuova esperienza e Napoli rappresenterebbe una soluzione gradita anche in vista dei Mondiali a novembre con il Costarica. E Navas secondo l'Equipe ha dato il suo assenso per un passaggio al Napoli ma la trattativa resta da definire con l'accordo ancora da trovare. Ci sono ancora ostacoli da superare a cominciare dal maxi ingaggio del portiere costaricano (9 milioni a stagione): la strada da percorrere e quella della condivisione dell'ingaggio con una partecipazione consistente (minimo la metà) da parte del Psg. Una delle possibili formule potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Quindi il sì di Navas al Napoli starebbe per arrivare e intanto proseguirà il lavoro del club azzurro per trovare la quadratura del cerchio e assicurare il numero uno costaricano a Spalletti. Come alternativa resta l'opzione Kepa del Chelsea. Napoli e Psg intanto stanno lavorando anche sul trasferimento di Fabian Ruiz alla squadra francese: intesa da trovare sulla valutazione con accordo finale che potrebbe esserci intorno ai 25 milioni di euro.





Doppia operazione che il Napoli vuole andare a definire: l'arrivo di Navas consentirebbe a Spalletti di avere a disposizione un numero uno di alto spessore e di grandissima esperienza internazionale, la partenza di Fabian liberebbe una casella che andrebbe occupata da Ndombele in uscita dal Tottenham. La trattativa procede, il ragionamento è sulla formula del prestito con diritto di riscatto: l'ostacolo più grosso anche in questo caso (come per Navas) è rappresentato dall'ingaggio alto del centrocampista francese di origini congolesi l'anno scorso in prestito al Lione tornato agli Spurs ma che non rientra nei piani tecnici di Conte. Il discorso procederà con gli agenti e tra i due club per trovare una soluzione.



Tra le idee dei centrocampisti ci sono anche altri nomi, oltre a Ndombele: tra queste spunta anche Lukic in uscita dal Torino che piace anche in Premier. Un nome che si aggiunge alla lista che comprende Barak, Nandez e Szoboszlai del Lipsia che piace da tempo al Napoli ma è il più difficile da raggiungere per i costi elevati dell'operazione (la valutazione parte da una base di 25 milioni)



Si attendono sviluppi per Raspadori nella trattativa tra Napoli e Sassuolo, l'accordo ancora non c'è perché non è stata ancora colmata la distanza tra domanda e offerta. «Giacomo Raspadori al Napoli? Può essere che non si concluda nulla», ha detto ieri l'ad neroverde Carnevali a Radio Radio. Di Raspadori ha parlato in conferenza stampa anche Dionisi, il tecnico Sassuolo, in vista dell'esordio di campionato di domani contro la Juventus. «Sapete tutti che c'è più che qualcosa su Giacomo. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un'altra, e se firmerà non si sa, deve fare il massimo ed essere a disposizione. Poi non è detto, io una speranza la nutro. Ad oggi è del Sassuolo, se lo sarà domani e dopodomani, sarà a disposizione e potrebbe giocare». Raspadori vuole il Napoli e la sua volontà è nota al Sassuolo ma c'è bisogno che i due club trovino l'accordo.