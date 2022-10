Napoli, Simeone diventa virale: urla «The Champions» con i tifosi

Una notte incredibile quella di Giovanni Simeone, vissuta da titolare - per la seconda volta in stagione in Champions League - e con una doppietta che aiuta il Napoli a stendere i Rangers Glasgow per la dodicesima vittoria di fila in stagione. Ma l'argentino si è fatto notare anche per un altro particolare: prima dell'avvio, al momento dell'urlo The Champions che i tifosi azzurri intonano, Simeone ha urlato proprio insieme ai napoletani. La foto del momento dell'azzurro ha fatto il giro della rete.