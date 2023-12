Napoli, anche Simeone vuole andar via? «Ha chiesto di essere ceduto»

Anche il nome di Giovanni Simeone finisce sul mercato: secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, l'attaccante azzurro avrebbe chiesto la cessione al Napoli già in questa finestra di mercato di gennaio che sta per aprirsi.

Alla base della richiesta, il poco spazio trovato in campo prima con Garcia e poi con Mazzarri, con la voglia di cambiare aria per cercare più continuità.

Il West Ham e il Newcastle in Premier League si sono stati interessati a lui nel recente passato, insieme al Borussia Dortmund, all'Eintracht Francoforte, al Villarreal, al Siviglia e al Real Betis. Questi i club che starebbero ancora tenendo d'occhio Simeone, che in questa prima parte di stagione ha messo insieme solo 400 minuti e anche due gol.