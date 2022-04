Napoli-Sinisterra, azzurri beffati: il Lille ha già incontrato il calciatore

Un rapporto di mercato ben conosciuto quello tra Napoli e Lille, ma i due club potrebbero ora darsi battaglia in vista della prossima estate. Su Luis Sinisterra, infatti, calciatore colombiano del Feyenoord, sembra esserci arrivato proprio il club francese: secondo L'Equipe, l'esterno offensivo è il primo obiettivo della prossima estate per il Lille che vuole rinforzare il reparto d'attacco, tra le parti ci sarebbero stati già incontri per accelerare viste le tante pretendenti.

Non solo il Napoli, infatti, per Sinisterra c'è la fila: gli azzurri l'avevano seguito con interesse per l'eredità di Lorenzo Insigne, anche se l'arrivo che sembra ormai imminente del georgiano Kvaratskhelia potrebbe cambiare le cose, ma anche Atletico Madrid e Bayer Leverkusen l'hanno seguito molto da vicino negli ultimi mesi. Tra campionato e coppe, in questa stagione il colombiano ha messo insieme 19 gol e 11 assist.