Napoli, Sirigu-Gollini a un passo: prestito con diritto di riscatto

Tutto pronto per l'alternanza in porta. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo scambio tra Napoli e Fiorentina che coinvolge Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini sta ormai prendendo definitivamente forma con l'operazione tra i due club che è ormai ai dettagli. Sirigu - che non ha mai esordito con il Napoli di Spalletti fin qui - si trasferirà in Toscana in prestito secco, mentre Gollini arriverà in azzurro in prestito con diritto di riscatto.

Mancherebbe quindi solo la formalizzazione dell'intera operazione tra le parti per portarla definitivamente al termine: i club sembrano però aver trovato l'accordo e c'è l'ok di entrambi i giocatori che vogliono cambiare aria. Quello di Gollini potrebbe essere per il Napoli il secondo acquisto di questo inverno dopo l'arrivo in azzurro di Bereszynski.