Napoli-Sirigu ora è ufficiale: il portiere in azzurro per un anno

Dopo le visite a roma di martedì mattina, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo in azzurro di Salvatore Sirigu, portiere classe 1987 che da anni gioca ad altissimi livelli e che ha conquistato il titolo di campione d’Europa nell’ultima spedizione della nazionale italiana. Con lui anche Insigne, Di Lorenzo e proprio Meret, il compagno che si ritrova oggi in azzurro e che potrebbe affiancare se non ci saranno novità dal mercato prima della fine del mese. A Napoli guadagnerà 700mila euro firmando un contratto da una sola stagione ed eventuale rinnovo tra un anno.

Nato a Nuoro nel 1987, Sirigu si è fatto conoscere dal pubblico italiano con la maglia del Palermo, difesa fino al 2011 prima del passaggio al Paris Saint Germain. In cinque stagioni di Francia ha vinto quattro volte il campionato, tre volte la Supercoppa e la Coppa di Lega, due volte la Coppa di Francia, risultando miglior portiere del campionato nel 2013 e 2014. Nel 2016/17 ha giocato a Siviglia o Osasuna, poi il rientro in Italia prima con il Torino e poi con il Genoa, dove non è riuscito a evitare la retrocessione nell’ultimo anno.