Sirigu aspetta solo il Napoli: «Contatto col club, c'è il nostro ok»

«Sappiamo che Sirigu rientra tra le ipotesi di mercato per il Napoli. Il Napoli sa che da parte nostra c'è gradimento per una maglia e una piazza prestigiosa come quella azzurra, ma non c'è ancora nulla di concreto» mette in chiaro Giovanni Branchini, agente del portiere accostato agli azzurri.

«Non ci sono offerte ufficiali, non siamo andati oltre un semplice sondaggio. Siamo in attesa di capire cosa succederà» ha aggiunto a Radio Punto Nuovo l'agente per chiarire come stanno le cose al momento. Sirigu interessa al Napoli come vice. «Meret ha qualità indubbie, è un capitale del calcio italiano. Per questo il Napoli può puntare su di lui. Io non devo vendere nessun prodotto, Sirigu dà garanzie fisiche tecniche e morali. Sono valutazioni che spettano a chi di dovere, al momento opportuno poi faremo le nostre valutazioni».