Napoli, è fatta per Sirigu: domani le visite per il portiere

Kepa? Navas? No, il primo acquisto del Napoli in porta si chiama Salvatore Sirigu: il portiere ex Torino e Genoa farà domani le visite mediche, come riportato da Sky Sport, avendo trovato finalmente l'accordo con il club azzurro. Il Napoli sta seguendo Sirigu da diverse settimane, da quando Ospina aveva annunciato suo futuro lontano dall'azzurro e il club aveva capito di dover puntare su un altro portiere di esperienza che potesse accompagnare o sostituire Meret.

Nonostante il futuro di Meret - compagno proprio di Sirigu nell'ultima spedizione italiana agli Europei - ancora in bilico, il club di De Laurentiis assicura a Spalletti un portiere di esperienza a un prezzo low cost, visto che Sirigu si era svincolato dal Genoa dopo la retrocessione del club rossoblu. Il portiere, che guadagnerà meno di un milione di euro il prossimo anno, secondo Sky firmerà con il Napoli un accordo da un anno con opzione per eventuale rinnovo anche per la stagione successiva.